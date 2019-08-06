Взрывы под Ачинском. Причины, итоги, последствия

Детонация зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка под Ачинском в Красноярском крае завершилась, заявил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако, по его словам, сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов, пишут «РИА Новости».

Взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от Каменке, начались накануне вечером после того, как около 17 часов по местному времени на складе произошел пожар. По последним данным, пострадали 12 человек.

Проходит эвакуация жителей близлежащих деревень. Как заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, из зоны, куда могут разлететься при взрывах осколки, предполагается эвакуировать около шести тысяч человек. В основном вывоз людей был завершён уже в понедельник вечером. Полностью был эвакуирован посёлок Каменка, в окрестностях которого расположена воинская часть. В городе Ачинске, Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС.

Ранее в эфире НСН полковник в отставке Михаил Тимошенко объяснил, из-за чего происходят такие инциденты, как пожар и взрывы на складе боеприпасов.