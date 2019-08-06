Взрывы под Ачинском. Причины, итоги, последствия
Полковник в запасе назвал в эфире НСН возможные причины происшествия в Красноярском крае, в ходе которого пострадали 12 человек.
Детонация зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка под Ачинском в Красноярском крае завершилась, заявил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако, по его словам, сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов, пишут «РИА Новости».
Взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от Каменке, начались накануне вечером после того, как около 17 часов по местному времени на складе произошел пожар. По последним данным, пострадали 12 человек.
Проходит эвакуация жителей близлежащих деревень. Как заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, из зоны, куда могут разлететься при взрывах осколки, предполагается эвакуировать около шести тысяч человек. В основном вывоз людей был завершён уже в понедельник вечером. Полностью был эвакуирован посёлок Каменка, в окрестностях которого расположена воинская часть. В городе Ачинске, Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС.
Ранее в эфире НСН полковник в отставке Михаил Тимошенко объяснил, из-за чего происходят такие инциденты, как пожар и взрывы на складе боеприпасов.
«Нарушение техники безопасности. По сути, условия хранения и утилизации. Такое вполне возможно и уже бывало. Так было во время вывода наших войск из Европы. Склады оказались перегружены. Или из-за сухих гроз, такое бывало на Дальнем Востоке. Или, например, если хранение организовано на открытой площадке, а караульные нарушали запрет курить на посту. Но устанавливать конкретную причину, расследовать такие происшествия – это долгая история. Сначала там проводится эвакуация населения, потом территорию проверяют саперы», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что для предотвращения подобных происшествий необходимо строить хранилища на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы исключить передачу детонации или пожара. Также полковник в отставке отметил необходимость утилизации боеприпасов.
Напомним, что Минобороны направило специальных роботов тушить пожар на складе боеприпасов под Ачинском. К операции подключились два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», а также на месте происшествия были запущены беспилотники для мониторинга положения.
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