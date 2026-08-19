Таяние вечной мерзлоты в Сибири может сорвать планы Трампа на Арктику
Быстрое таяние вечной мерзлоты в российской Сибири может сорвать планы президента США Дональда Трампа на расширение влияния в Арктике, сообщает South China Morning Post.
Об этом заявили авторы международного исследования под руководством ученых из Китая. Американский лидер намеревался расширить присутствие США в арктическом регионе с момента возвращения в Белый дом. Его идея включала в себя инвестиции в ледоколы для противодействия российским и китайским судоходным амбициям, освоение природных ресурсов Аляски и возобновление усилий по приобретению Гренландии.
Однако, по словам экспертов, огромные издержки от проседания грунта на фоне таяния вечной мерзлоты угрожают затмить экономический потенциал региона. Оказалось, что Арктика теплеет почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Около 46% вечной мерзлоты северного полушария находится в Сибири.
Каждые 30 лет температура в российской Арктике повышается на четыре градуса, в умеренных и южных широтах - на один, России придется готовиться к деградации вечной мерзлоты и засухам, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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