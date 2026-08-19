Названы отрасли с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц
В России составили список высокооплачиваемых сфер деятельности, сообщает РБК.
По данным Росстата, в него попали управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (827,1 тыс. рублей) и управление ценными бумагами (737,5 тыс. рублей). Таковы данные за период с января по май этого года.
В рейтинг отраслей с зарплатами более 500 тыс. рублей в месяц вошел лизинг медицинского оборудования (728,9 тыс. рублей). Среди всех сфер деятельности самое высокое вознаграждение зафиксировано в морском пастбищном рыболовстве — 971 тыс. рублей в месяц.
Также в список попали перестрахование, организация торговли на финансовых рынках, управление инвестиционными фондами и страхование рисков. В этих сферах средняя зарплата превышает полмиллиона в месяц.
Ранее стало известно, что средние зарплаты в России превысили показатели трех стран ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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