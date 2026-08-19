Минздрав расширит перечень должностей для медработников

Минздрав расширит перечень должностей для медицинских работников с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Медсестрам и фельдшерам станут доступны места заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если сотрудник имеет образование по лабораторной диагностике, он может занять должность главного лаборанта. Также медработники смогут занять пост стерилизационной медсестры и сестры по приему вызовов скорой помощи.

Кроме того, главный фельдшер сможет при наличии степени бакалавра по сестринскому делу либо оконченной магистратуры по общественному здравоохранению заниматься управлением сестринской деятельностью. Для работы на таком месте понадобится повышать квалификацию по специальности не реже одного раза в 5 лет.

По данным Минздрава, также фельдшеры смогут заниматься лечебным делом.

Ранее в министерстве заявили о планах исключить из номенклатуры 16 медицинских должностей, в том числе «диабетолог», «протезист» и «подростковый участковый психиатр», напоминает 360.ru.

