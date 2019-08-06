Работают троллефермы. В Общественной палате рассказали о фейках из Ачинска
Член Общественной палаты заявил, что в соцсетях работают целые фабрики по производству недостоверного и негативного контента о России.
Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края по состоянию на 6 августа потушен. Возгорание привело к тому, что хранившиеся там боеприпасы взрывались на протяжении нескольких часов. Пострадали 12 человек, судьба еще одного остается неизвестной
Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил НСН, что намерен написать заявление в органы на распространителей фейковой информации о событиях в Ачинске. Ранее в соцсетях он указал на то, что в Интернете появились вбросы о том, что на складах якобы хранилось химическое и ядерное оружие.
«Мы будем подавать заявление по устоявшейся технологии, она у нас отработана. Очень плотно Общественная палата и, в частности, наша комиссия работает с аналитической группой Фонда защиты национальных ценностей. Там на системной основе идет мониторинг социальных сетей. Мы подаем стандартное заявление, к которому прилагаем весь набор ссылок. И дальше Генпрокуратура все это отрабатывает во взаимодействии с Роскомнадзором, по требованию которого социальные сети должны это зачищать и блокировать. Та системная работа, о которой я говорю, показывает, что ничего не бывает случайного. По сути, мы занимаемся выявлением таких троллеферм и фабрик по производству негативного и лживого контента, который в рамках закона о фейках, способен вызвать общественные потрясения. Эта информация сознательно вбрасывается. Сидят специально обученные люди, которые мастерят картинки, так же, как в случае с пожарами в Дзержинске. Были выявлены фейки, когда распространялись якобы фотографии жертв, которые на самом деле были скриншотами из сериала "Чернобыль"», - заявил он.
Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН предположил, что причиной пожара на складе стало нарушение техники безопасности.
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