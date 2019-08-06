Работают троллефермы. В Общественной палате рассказали о фейках из Ачинска

«Мы будем подавать заявление по устоявшейся технологии, она у нас отработана. Очень плотно Общественная палата и, в частности, наша комиссия работает с аналитической группой Фонда защиты национальных ценностей. Там на системной основе идет мониторинг социальных сетей. Мы подаем стандартное заявление, к которому прилагаем весь набор ссылок. И дальше Генпрокуратура все это отрабатывает во взаимодействии с Роскомнадзором, по требованию которого социальные сети должны это зачищать и блокировать. Та системная работа, о которой я говорю, показывает, что ничего не бывает случайного. По сути, мы занимаемся выявлением таких троллеферм и фабрик по производству негативного и лживого контента, который в рамках закона о фейках, способен вызвать общественные потрясения. Эта информация сознательно вбрасывается. Сидят специально обученные люди, которые мастерят картинки, так же, как в случае с пожарами в Дзержинске. Были выявлены фейки, когда распространялись якобы фотографии жертв, которые на самом деле были скриншотами из сериала "Чернобыль"», - заявил он.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН предположил, что причиной пожара на складе стало нарушение техники безопасности.

