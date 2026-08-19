Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге продали более 80 тыс. билетов за сутки

По ее словам, на официальном сайте продажа билетов продолжится. Говоря о перекупщиках, организатор заявила, что нет возможности бороться с ними на законодательном уровне. При этом агентство со своей стороны делает все, чтобы пресекать их работу.

Организаторы отслеживают количество купленных билетов с одного IP-адреса, а также ограничивают количество купленных билетов в одни руки.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский рассказал, что 3,5 млрд рублей, о которых пишут СМИ, — это не личный доход Канье Уэста за два октябрьских концерта в Санкт-Петербурга, а общая выручка от выступлений.

