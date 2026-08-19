Спрос на жилье в Петербурге на даты концерта Канье Уэста вырос в семь раз

В Санкт-Петербурге спрос на бронирование жилья на даты проведения концертов известного американского исполнителя Канье Уэста 10-11 октября вырос в семь раз, сообщает РБК со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

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При этом свободных предложений еще достаточно. Средняя стоимость аренды жилья на эти даты составляет 4 тыс. 530 руб. за сутки. За две недели с момента анонса выступления цена выросла на 18%. На сервисе на даты выступления уже забронировано около 70% вариантов.

В «Авито» сообщили, что на даты проведения концерта Канье Уэста спрос на аренду посуточных квартир в Санкт-Петербурге вырос в три раза год к году. При этом полной распроданности пока нет.

Ранее стало известно, что организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге продали более 80 тыс. билетов за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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