Спрос на жилье в Петербурге на даты концерта Канье Уэста вырос в семь раз

При этом свободных предложений еще достаточно. Средняя стоимость аренды жилья на эти даты составляет 4 тыс. 530 руб. за сутки. За две недели с момента анонса выступления цена выросла на 18%. На сервисе на даты выступления уже забронировано около 70% вариантов.

В «Авито» сообщили, что на даты проведения концерта Канье Уэста спрос на аренду посуточных квартир в Санкт-Петербурге вырос в три раза год к году. При этом полной распроданности пока нет.

Ранее стало известно, что организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге продали более 80 тыс. билетов за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

