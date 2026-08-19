Тайвань выплатит каждому гражданину $314 «дивидендов от ИИ»
Тайвань выплатит каждому жителю острова около $314 «дивидендов от ИИ», сообщает Taipei Times.
Всего в бюджете на 2027 год предусматривается выплаты в размере $7,4 млрд. Власти заявили, что выплаты не приведут к увеличению государственного долга или дефицита бюджета. Экономика Тайваня в первом полугодии увеличилась на 14,15% – максимальный показатель для этого периода за последние 50 лет. Выплаты получат граждане независимо от того, в каких отраслях они работают.
Высокие темпы роста связаны с устойчивостью цепочек поставок в производстве полупроводников, которые используются в технологиях и промышленности.
Ранее в Госдуме захотели распределить между россиянами доходы от ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Трамп намерен провести саммит с Ким Чен Ыном в ноябре
- Тайвань выплатит каждому гражданину $314 «дивидендов от ИИ»
- Спрос на жилье в Петербурге на даты концерта Канье Уэста вырос в семь раз
- Лавров: Помощь Британии ВСУ будет расцениваться РФ как «участие в войне»
- Таяние вечной мерзлоты в Сибири может сорвать планы Трампа на Арктику
- Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге продали более 80 тыс. билетов за сутки
- В РФ приедет больше трудовых мигрантов из Мьянмы
- СМИ: Экономика России выдержит еще год спецоперации
- Названы отрасли с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц
- Экс-министр обороны Украины заявил о необходимости выборов президента