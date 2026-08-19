Тайвань выплатит каждому гражданину $314 «дивидендов от ИИ»

Тайвань выплатит каждому жителю острова около $314 «дивидендов от ИИ», сообщает Taipei Times.

Экономисты предлагают раздать россиянам деньги. Но этого не случится

Всего в бюджете на 2027 год предусматривается выплаты в размере $7,4 млрд. Власти заявили, что выплаты не приведут к увеличению государственного долга или дефицита бюджета. Экономика Тайваня в первом полугодии увеличилась на 14,15% – максимальный показатель для этого периода за последние 50 лет. Выплаты получат граждане независимо от того, в каких отраслях они работают.

Высокие темпы роста связаны с устойчивостью цепочек поставок в производстве полупроводников, которые используются в технологиях и промышленности.

Ранее в Госдуме захотели распределить между россиянами доходы от ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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