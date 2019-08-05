Нарушение техники безопасности назвали причиной взрыва в военной части под Ачинском

В военной части по Ачинском в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось на артиллерийском складе. В окрестностях объявлена эвакуация населения.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН объяснил, из-за чего происходят такие инциденты.

«Нарушение техники безопасности. По сути, условия хранения и утилизации. Такое вполне возможно и уже бывало. Так было во время вывода наших войск из Европы. Склады оказались перегружены. Или из-за сухих гроз, такое бывало на Дальнем Востоке. Или, например, если хранение организовано на открытой площадке, а караульные нарушали запрет курить на посту. Но устанавливать конкретную причину, расследовать такие происшествия – это долгая история. Сначала там проводится эвакуация населения, потому территорию проверяют саперы», - сказал он.