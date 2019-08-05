Нарушение техники безопасности назвали причиной взрыва в военной части под Ачинском
Полковник в отставке в эфире НСН объяснил, из-за чего происходят такие инциденты.
В военной части по Ачинском в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось на артиллерийском складе. В окрестностях объявлена эвакуация населения.
Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН объяснил, из-за чего происходят такие инциденты.
«Нарушение техники безопасности. По сути, условия хранения и утилизации. Такое вполне возможно и уже бывало. Так было во время вывода наших войск из Европы. Склады оказались перегружены. Или из-за сухих гроз, такое бывало на Дальнем Востоке. Или, например, если хранение организовано на открытой площадке, а караульные нарушали запрет курить на посту. Но устанавливать конкретную причину, расследовать такие происшествия – это долгая история. Сначала там проводится эвакуация населения, потому территорию проверяют саперы», - сказал он.
Эксперт рассказал, как можно предотвратить подобные происшествия.
«Нужно строить хранилища, между которыми было бы такое расстояние, чтобы исключить передачу детонации или пожара. Удовольствие дорогое. Боеприпасы имеют конечный срок хранения. Их нужно утилизировать», - пояснил он.
Ранее МЧС назвало причину катастрофических пожаров в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. По данным ведомства, они возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
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