К тушению пожара под Ачинском привлекли роботов

Минобороны направило специальных роботов тушить пожар на складе боеприпасов под Ачинском, где днем 5 августа прогремел взрыв.

Как сообщили РБК в Министерстве обороны, к операции подключились два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14».

Кроме того, на месте происшествия запущены беспилотники для мониторинга положения. По информации агентства ТАСС, данные с беспилотных аппаратов будут передаваться в штаб по ликвидации возгорания в режиме реального времени.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Ачинского района Красноярского края ввели режим ЧС.

