К тушению пожара под Ачинском привлекли роботов
Минобороны направило специальных роботов тушить пожар на складе боеприпасов под Ачинском, где днем 5 августа прогремел взрыв.
Как сообщили РБК в Министерстве обороны, к операции подключились два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14».
Кроме того, на месте происшествия запущены беспилотники для мониторинга положения. По информации агентства ТАСС, данные с беспилотных аппаратов будут передаваться в штаб по ликвидации возгорания в режиме реального времени.
Напомним, ранее стало известно, что на территории Ачинского района Красноярского края ввели режим ЧС.
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