В РФ приедет больше трудовых мигрантов из Мьянмы
Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова.
По его словам, отечественные предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию. «Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует», - указал министр. Эта страна поставляет на внешние рынки много рабочей силы.
«То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке», - отметил Решетников.
Ранее стало известно, что Индия может стать кадровым резервом для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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