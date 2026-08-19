В РФ приедет больше трудовых мигрантов из Мьянмы

Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова.

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По его словам, отечественные предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию. «Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует», - указал министр. Эта страна поставляет на внешние рынки много рабочей силы.

«То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке», - отметил Решетников.

Ранее стало известно, что Индия может стать кадровым резервом для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Шахневаз Хан
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