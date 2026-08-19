В РФ приедет больше трудовых мигрантов из Мьянмы

По его словам, отечественные предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию. «Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует», - указал министр. Эта страна поставляет на внешние рынки много рабочей силы.

«То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке», - отметил Решетников.

Ранее стало известно, что Индия может стать кадровым резервом для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

