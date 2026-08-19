Лавров: Помощь Британии ВСУ будет расцениваться РФ как «участие в войне»

Он напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о праве РФ «действовать в любом регионе мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность». Так дипломат отреагировал на заявление британского премьера Энди Бернэма, который после появления информации об использовании британских беспилотников Киевом сказал, что Лондон продолжит «на 100% поддерживать Украину».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контактов президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании пока не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

