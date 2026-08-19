СМИ: Экономика России выдержит еще год спецоперации
Конфликт вокруг Ирана, взвинтивший цены на нефть, отсрочил наступление экономических трудностей в России, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного источника в европейской разведке.
Из-за дополнительных сырьевых доходов, которые позволяют российскому правительству наполнять бюджет, Москва сможет продолжать спецоперацию как минимум до следующей весны или «еще один сезон».
Более высокие цены на нефть помогли РФ закрыть больше бюджетного дефицита и отсрочить момент, когда экономические сложности заставят российское руководство делать трудный выбор.
Ранее в Госдуме призвали сделать экономику мобилизационной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Таяние вечной мерзлоты в Сибири может сорвать планы Трампа на Арктику
- Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге продали более 80 тыс. билетов за сутки
- В РФ приедет больше трудовых мигрантов из Мьянмы
- СМИ: Экономика России выдержит еще год спецоперации
- Названы отрасли с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц
- Экс-министр обороны Украины заявил о необходимости выборов президента
- В России с сентября удвоится лимит сверхурочной работы
- Массовый сбой в Рунете произошел из-за отключения электричества в Москве
- Памфилова: Покинувшие РФ граждане не должны голосовать на выборах
- СМИ: Картофель подорожал на 38%, хотя должен дешеветь