СМИ: Экономика России выдержит еще год спецоперации

Конфликт вокруг Ирана, взвинтивший цены на нефть, отсрочил наступление экономических трудностей в России, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного источника в европейской разведке.

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Из-за дополнительных сырьевых доходов, которые позволяют российскому правительству наполнять бюджет, Москва сможет продолжать спецоперацию как минимум до следующей весны или «еще один сезон».

Более высокие цены на нефть помогли РФ закрыть больше бюджетного дефицита и отсрочить момент, когда экономические сложности заставят российское руководство делать трудный выбор.

Ранее в Госдуме призвали сделать экономику мобилизационной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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