СМИ: Трамп намерен провести саммит с Ким Чен Ыном в ноябре

Американский лидер Дональд Трамп дал поручение своим помощникам проработать организацию личной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном предстоящей осенью, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, президент США уже обсуждал с советниками возможность проведения переговоров во время предстоящей поездки в Азию. Трамп может отправиться в регион в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Глава Белого дома рассматривает переговоры с Ким Чен Ыном как возможность возобновить диалог и попытаться склонить Пхеньян к отказу от ядерной программы.

Ранее Трамп раскрыл реакцию Ким Чен Ына на предложение о диалоге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампКНДРКим Чен Ын

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