СМИ: Трамп намерен провести саммит с Ким Чен Ыном в ноябре

По данным издания, президент США уже обсуждал с советниками возможность проведения переговоров во время предстоящей поездки в Азию. Трамп может отправиться в регион в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Глава Белого дома рассматривает переговоры с Ким Чен Ыном как возможность возобновить диалог и попытаться склонить Пхеньян к отказу от ядерной программы.

Ранее Трамп раскрыл реакцию Ким Чен Ына на предложение о диалоге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

