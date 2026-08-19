СМИ: Трамп намерен провести саммит с Ким Чен Ыном в ноябре
Американский лидер Дональд Трамп дал поручение своим помощникам проработать организацию личной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном предстоящей осенью, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, президент США уже обсуждал с советниками возможность проведения переговоров во время предстоящей поездки в Азию. Трамп может отправиться в регион в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Глава Белого дома рассматривает переговоры с Ким Чен Ыном как возможность возобновить диалог и попытаться склонить Пхеньян к отказу от ядерной программы.
Ранее Трамп раскрыл реакцию Ким Чен Ына на предложение о диалоге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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