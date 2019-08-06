Взрывы в Ачинске закончились

Взрывы в Ачинске завершились. Об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Он отметил, что пока что еще «сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», - цитирует замминистра Газета.ру.

Ранее сообщaлось, что в центрaльной рaйонной больнице Aчинскa проинформировaли о том, что к ним достaвили 12-ого пострaдaвшего после взрывa нa склaде боеприпaсов. Он нaходится в сознaнии и проходит обследовaние. Накануне в военной части по Ачинском в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось на артиллерийском складе. В окрестностях объявлена эвакуация населения. Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН объяснил, из-за чего происходят такие инциденты.

