Взрывы и разрушения: Регионы РФ подверглись самой масштабной атаке БПЛА в этом году
Атаке БПЛА ночью подверглись как минимум семь регионов. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Telegram-каналы утверждают, что за ночь было сбито свыше 200 беспилотников, Минобороны РФ информацию пока не комментировало.
В Тульской области во время ночной атаки дронов сбили 16 беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Беспилотник в ночь на 14 января в том числе сбили над Воронежской областью, еще 14 дронов уничтожили над Ростовской областью. В Энгельсе Саратовской области в результате атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие.
По данным Telegram-канала «SHOT», российские регионы подверглись самой массированной атаке в этом году. Отмечается, что в эту ночь были сбиты свыше 200 беспилотников. По данным канала, в атаках принимали участие беспилотники «Бобер», «Лютый», «PD-2», «UJ-22», а также пять американских ракет ATACMS. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.
АТАКИ БПЛА И РАЗРУШЕНИЯ
Тульская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, взрывы гремели над городом Алексин. Глава региона Дмитрий Миляев приехал на место. По его словам, в результате падения обломков БПЛА повреждения получили несколько хозяйственных построек и автомобилей, а также остекления в жилом доме.
Пострадавших нет, по последним данным Миляева уничтожено 16 беспилотников. В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как один из БПЛА взорвался за окном у местного жителя.
Массовой атаке беспилотников также подвергся город Энгельс в Саратовской области. По данным «SHOT», ВСУ использовали для атаки реактивные беспилотники «Бобер» и «Пекло». Губернатор Роман Бусаргин сообщал в своем Telegram-канале, что повреждения получило промышленное предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал.
Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что в Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна. Глава республики выехал на место происшествия и заслушал доклады. Местные жители отмечали, что на месте виден сильный пожар и дым. Сотрудники МЧС выехали на место. По предварительным данным, пострадавших нет.
В свою очередь в Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников, пострадавших нет. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были сбиты в Тарасовском и Миллеровском районах.
Жители Котовска Тамбовской области сообщали о взрывах в пригороде. Предварительно, было сбито три беспилотника, пишет «SHOT». Кроме того, в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.
В течение ночи над Орловской областью было сбито 17 беспилотников, сообщил в Telegram губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших и повреждений нет. На местах работают оперативные службы.
ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ: ОТМЕНЫ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ
Из-за угрозы атаки беспилотников занятия в школах Саратова и города Энгельса пройдут в дистанционном режиме, сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев в Telegram-канале. Он отметил, что перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей.
Аэропорты Казани, Саратова, Нижнекамска, Пензы и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Экипажи ВС (воздушных судов – ред. НСН), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», - отметил он.
До этого ограничения вводились в аэропортах Калуги и Тамбова, но были отменены около 7:10.
Между тем после атаки БПЛА глава Энгельсского района Исаев сообщил о проблемах с давлением на сетях холодного водоснабжения. Он отметил, что в связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций. Исаев пообещал, что в ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено, передает «Радиоточка НСН».
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