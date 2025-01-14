Взрывы и разрушения: Регионы РФ подверглись самой масштабной атаке БПЛА в этом году

АТАКИ БПЛА И РАЗРУШЕНИЯ

Тульская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников, взрывы гремели над городом Алексин. Глава региона Дмитрий Миляев приехал на место. По его словам, в результате падения обломков БПЛА повреждения получили несколько хозяйственных построек и автомобилей, а также остекления в жилом доме.

Пострадавших нет, по последним данным Миляева уничтожено 16 беспилотников. В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как один из БПЛА взорвался за окном у местного жителя.

Массовой атаке беспилотников также подвергся город Энгельс в Саратовской области. По данным «SHOT», ВСУ использовали для атаки реактивные беспилотники «Бобер» и «Пекло». Губернатор Роман Бусаргин сообщал в своем Telegram-канале, что повреждения получило промышленное предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что в Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна. Глава республики выехал на место происшествия и заслушал доклады. Местные жители отмечали, что на месте виден сильный пожар и дым. Сотрудники МЧС выехали на место. По предварительным данным, пострадавших нет.

В свою очередь в Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников, пострадавших нет. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были сбиты в Тарасовском и Миллеровском районах.

Жители Котовска Тамбовской области сообщали о взрывах в пригороде. Предварительно, было сбито три беспилотника, пишет «SHOT». Кроме того, в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.