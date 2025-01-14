СМИ: Обломки БПЛА упали рядом с Паралимпийской базой в Алексине
14 января 202502:01
Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали рядом со спортивной Паралимпийской базой «Ока» в Алексине, сообщает Telegram-канал Mash.
В этот момент на базе находились волейболисты, которые спустились в подвал. По предварительной информации, сбиты минимум два летательных аппарата.
Также стало известно о попытке атаковать город Котовск Тамбовской области. Очевидцы сообщают о работе систем ПВО.
Ранее стало известно, что Киев пытался нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Обломки БПЛА упали рядом с Паралимпийской базой в Алексине
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru