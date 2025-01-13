В Котовске более 100 квартир повреждены из-за атаки БПЛА

Свыше 100 квартир в многоквартирных домах были повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Котовске Тамбовской области. Об этом заявил глава города Алексей Плахотников на оперативном совещании.

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По словам градоначальника, всего получили повреждения 118 квартир, 204 оконных блока, ограждение и остекление 52 балконов. Плахотников пояснил, что масштаб разрушений связан с сильной взрывной волной.

Как отметил глава города, после ЧП были проведены первичные работы и необходимые замеры, стекольные и оконные заводы получили первые заказы. Ожидается, что первую замену окон проведут 17 января, на все работы потребуется около 14-16 дней.

Ранее в Котовске беспилотники врезались в два многоквартирных дома, пострадали семь человек. После инцидента в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
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