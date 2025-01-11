По данным СМИ, бойцы ВСУ с недавних пор используют «Бабу Ягу» в Курской области для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем — DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования местности с целью поражения гусеничной и колесной военной техники кумулятивным зарядом.

Российские военные уже встречались с такими минами на авдеевском направлении.

Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

