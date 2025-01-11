СМИ: Около 40 БПЛА «Баба Яга» сбили над Курской областью за неделю
Российские военные уничтожили около 40 украинских беспилотников «Баба Яга» в Курской области за последнюю неделю, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, бойцы ВСУ с недавних пор используют «Бабу Ягу» в Курской области для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем — DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования местности с целью поражения гусеничной и колесной военной техники кумулятивным зарядом.
Российские военные уже встречались с такими минами на авдеевском направлении.
Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru