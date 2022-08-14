Взрыв в Ереване. Погиб человек

В результате взрыва в армянском ТЦ погиб человек, растет число пострадавших, власти выясняют, если ли среди них граждане РФ.

В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, есть погибшие сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

В Ереване произошел взрыв в торговом центре, есть пострадавшие

По данным спасателей, взрыв спровоцировал пожар. Возгоранию присвоили вторую степень сложности.

Взрыв произошел в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы, отмечает Sputnik Армения. Власти пока не раскрыли причины взрыва. По словам очевидцев, взорвалось здание с магазином пиротехники.

Один человек погиб, передает RT со ссылкой на министерство ЧС Армении. Речь идет о мужчине средних лет.

«Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке «Сурмалу», — приводит Sputnik Армения предварительные данные МЧС Армении.

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Пострадавших выносят с места происшествия спасатели, им помогают очевидцы.

По данным Минздрава Армении, число пострадавших от взрыва в ТЦ «Сурмалу» выросло до 26 человек.

В медцентре «Шенгавит» находятся 14 пострадавших, пятеро уже выписаны после оказанной медпомощи.

«В медцентр "Армения" транспортировали 3 пострадавших, в медцентр "Сурб Аствацамайр" - 4, в медцентр "Эребуни" - 4 , в университетскую больницу №1 – 6», - отмечает Sputnik Армения.

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Также агентство со ссылкой на Минздрав Армении, опровергает данные о гибели пятилетней девочки, появившиеся в соцсетях.

По информации ТАСС, российское посольство в Армении устанавливает, есть ли россияне среди пострадавших.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в попытках обострить ситуацию на границе двух стран и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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