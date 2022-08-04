ЕС призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Отмечается, что столкновение между двумя странами уже привели к погибшим и раненым. ЕС отмечает важность снижения напряженности и полного соблюдения режима прекращения огня. Сторонам предложено вернуться за стол переговоров, чтобы найти способ урегулировать конфликт.

Напомним, Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики взяли под контроль несколько высот в Карабахе. Отмечается, что 3 августа армянские военные грубо нарушили перемирие.

