ЕС призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия
Азербайджан и Армения должны прекратить боевые действия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на внешнеполитическую службы Европейского союза.
Отмечается, что столкновение между двумя странами уже привели к погибшим и раненым. ЕС отмечает важность снижения напряженности и полного соблюдения режима прекращения огня. Сторонам предложено вернуться за стол переговоров, чтобы найти способ урегулировать конфликт.
Напомним, Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики взяли под контроль несколько высот в Карабахе. Отмечается, что 3 августа армянские военные грубо нарушили перемирие.
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