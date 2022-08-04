ЕС призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Азербайджан и Армения должны прекратить боевые действия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на внешнеполитическую службы Европейского союза.

Частичную мобилизацию объявили в Нагорном Карабахе

Отмечается, что столкновение между двумя странами уже привели к погибшим и раненым. ЕС отмечает важность снижения напряженности и полного соблюдения режима прекращения огня. Сторонам предложено вернуться за стол переговоров, чтобы найти способ урегулировать конфликт.

Напомним, Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики взяли под контроль несколько высот в Карабахе. Отмечается, что 3 августа армянские военные грубо нарушили перемирие.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:Нагорный Карабах
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