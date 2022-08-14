В Ереване произошел взрыв в торговом центре, есть пострадавшие
В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
По данным спасателей, взрыв спровоцировал пожар. Возгоранию присвоили вторую степень сложности.
«По предварительным данным, есть пострадавшие», — отметил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.
Пожарные расчеты выехали на место происшествия. Также, по данным Sputnik Армения, возле ТЦ действуют восемь боевых расчетов спасателей и машины скорой помощи.
По словам очевидцев, после сильного взрыва были слышны хлопки. Люди рассказывают, что видят фейерверки.
Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в попытках обострить ситуацию на границе двух стран и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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