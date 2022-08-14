В Ереване произошел взрыв в торговом центре, есть пострадавшие

Оперштаб: за последние сутки в РФ выявили 28 694 новых случая заражения COVID-19 МИД: Москву посетит делегация Афганистана, стороны обсудят закупку нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла СМИ: в Казахстане опровергли сообщения по прокачке нефти в обход РФ через Азербайджан По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, урожай зерновых в РФ в 2022 году будет рекордным и составит около 145 миллионов тонн