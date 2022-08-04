Песков: Россия призывает стороны конфликта в Карабахе к сдержанности

Москва следит за развитием ситуации в Карабахе, и призывает стороны к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, в России напоминают о необходимости выполнения всех положений известных трехсторонних документов, которые являются главной отправной точкой.