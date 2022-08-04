Песков: Россия призывает стороны конфликта в Карабахе к сдержанности
Москва следит за развитием ситуации в Карабахе, и призывает стороны к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, в России напоминают о необходимости выполнения всех положений известных трехсторонних документов, которые являются главной отправной точкой.
«Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать», - добавил Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев.
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