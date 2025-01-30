Тела 18 жертв извлекли из реки в Вашингтоне после столкновения самолета и вертолета
Тела погибших достали из реки в Вашингтоне после столкновения военного вертолета и пассажирского лайнера в районе местного аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.
Отмечается, что были извлечены по меньшей мере 18 тел.
«По данным чиновников, выживших среди них нет», — указывает CBS.
В свою очередь, CNN со ссылкой на источник сообщает, что в районе ЧП продолжают спасательные работы. Пока выживших после крушения не обнаружено.
Вертолет с тремя военными и самолет с 60 пассажирами и 4 членами экипажа столкнулись в Вашингтоне 30 января. На фоне ЧП аэропорт города закрыли как минимум до утра 31 января, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru