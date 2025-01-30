Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет

По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщили в ДСКЦ МИД РФ.

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Российские дипломаты продолжают проверку сведений, находились ли россияне на борту упавшего в Вашингтоне самолета.

Напомним, пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 после столкновения с военным вертолетом в Вашингтоне разломился пополам, напоминает RT. На борту упавшего самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, отмечает «Свободная пресса».

И самолет, и вертолет после столкновения упали в реку Потомак. По данным CBS News, тела минимум 18 погибших уже извлекли из реки.

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ФОТО: Кадр из телетрансляции
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