Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет
По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщили в ДСКЦ МИД РФ.
Российские дипломаты продолжают проверку сведений, находились ли россияне на борту упавшего в Вашингтоне самолета.
Напомним, пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 после столкновения с военным вертолетом в Вашингтоне разломился пополам, напоминает RT. На борту упавшего самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, отмечает «Свободная пресса».
И самолет, и вертолет после столкновения упали в реку Потомак. По данным CBS News, тела минимум 18 погибших уже извлекли из реки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru