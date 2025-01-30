В рухнувшем в США самолете могли быть фигуристы и бывшие российские тренеры
Спортивный агент Ари Закарян заявил, что на борту разбившегося пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания
По его словам, подробности пока неизвестны, однако на борту самолета «были хорошие знакомы». Закарян также заявил «Матч ТВ», что пока не хочет называть имена.
Фигуристы американской сборной в социальных сетях уже прокомментировали трагедию.
«Я надеюсь и молюсь, что все, кто был на этом рейсе, в порядке. Да благословит их Бог», – написал чемпион мира Илья Малинин.
Серебряный призер юниорского ЧМ Люк Ванг подтвердил, что среди пассажиров были фигуристы и тренеры. Танцовщица на льду Эва Пейт назвала трагедию душераздирающей.
Спортсмен Итан Пил признался, что находится в шоке от катастрофы.
Ранее мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер заявила, что на борту разбившегося самолета American Airlines находились 64 человека, еще трое были в военном вертолете, который столкнулся с ним, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов были в упавшем в США самолете
- В Румынии подняли в небо истребители F-16 из-за БПЛА рядом с границей
- Грузия отказалась от российских овец в 2024 году
- В ДТП с микроавтобусом в Самарской области погибли три человека
- В рухнувшем в США самолете могли быть фигуристы и бывшие российские тренеры
- СМИ: В ЕС обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа
- В Подмосковье задержали гражданина РФ, причастного к ряду диверсий
- Судовладелец «Волгонефть-239» заявил, что танкер был посажен на мель намеренно
- Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать
- Депутат Чернышов предложил уведомлять семьи о возможном изъятии участка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru