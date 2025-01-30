В рухнувшем в США самолете могли быть фигуристы и бывшие российские тренеры

Спортивный агент Ари Закарян заявил, что на борту разбившегося пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания

Тела 18 жертв извлекли из реки в Вашингтоне после столкновения самолета и вертолета

По его словам, подробности пока неизвестны, однако на борту самолета «были хорошие знакомы». Закарян также заявил «Матч ТВ», что пока не хочет называть имена.

Фигуристы американской сборной в социальных сетях уже прокомментировали трагедию.

«Я надеюсь и молюсь, что все, кто был на этом рейсе, в порядке. Да благословит их Бог», – написал чемпион мира Илья Малинин.

Серебряный призер юниорского ЧМ Люк Ванг подтвердил, что среди пассажиров были фигуристы и тренеры. Танцовщица на льду Эва Пейт назвала трагедию душераздирающей.

Спортсмен Итан Пил признался, что находится в шоке от катастрофы.

Ранее мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер заявила, что на борту разбившегося самолета American Airlines находились 64 человека, еще трое были в военном вертолете, который столкнулся с ним, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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