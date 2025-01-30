В США заявили, что в результате ЧП с вертолетом и самолетом в Вашингтоне есть погибшие

Авиакатастрофа близ аэропорта Вашингтона привела к жертвам. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз в социальной сети Х.

Политик отметил, что следит за ситуацией после ЧП.

«Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что в аэропорту имени Рональда Рейгана военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом. Все взлеты и посадки из воздушной гавани приостановили, пишет Ura.ru. По данным СМИ, на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три военнослужащих.

