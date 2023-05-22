ВСУ обстреляли село в Брянской области

Село Соловьевка в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли из минометов село Хоромное в Брянской области

По его словам, из-за обстрела был уничтожен один дом и одна хоз. постройка.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию региона.

После официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУБрянская ОбластьОбстрел

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