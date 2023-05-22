ВСУ обстреляли из минометов село Хоромное в Брянской области

Село Хоромное в Климовском районе Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«В результате ... произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавших при обстреле нет. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб, пишет РИА ФАН.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на здание администрации в селе Головчино было сброшено взрывное устройство, по предварительным данным, никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

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