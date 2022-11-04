ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области

«Пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте», - написал глава региона.

Гладков также заверил, что подрядные организации уже сегодня сделают необходимые замеры и начнут восстановительные работы.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа.

