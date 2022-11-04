ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области
Поселок Октябрьский Белгородского района попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте», - написал глава региона.
Гладков также заверил, что подрядные организации уже сегодня сделают необходимые замеры и начнут восстановительные работы.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+6 149 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 259 / сут.
- Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства
- Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам
- ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области
- В Минтрансе сообщили о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
- Игра мускулами. Южная Корея и США провоцируют войну с КНДР
- Боррель призвал укреплять отношения ЕС с Центральной Азией
- СМИ сообщили о провале новой «холодной войны» Запада против России
- В России выявили 6 149 случаев COVID-19 за сутки
- Погранкомитет Белоруссии перехватил украинский учебный ударный беспилотник
- В Турции допустили усиление «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru