Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа.
В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства загорелась столовая, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.
«По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана», - написал губернатор.
Гладков добавил, что на месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, а также оперативные и аварийные службы.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о взрыве, который произошел на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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