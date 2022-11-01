Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное

В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства загорелась столовая, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

«По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана», - написал губернатор.

Гладков добавил, что на месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, а также оперативные и аварийные службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о взрыве, который произошел на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеВСУОбстрелБелгород
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