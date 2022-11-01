Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка

В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства загорелась столовая, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

«По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана», - написал губернатор.

Гладков добавил, что на месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, а также оперативные и аварийные службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о взрыве, который произошел на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

