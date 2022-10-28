Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное

Село Красное в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что осколки снарядов повредили крышу на местной ферме, весовую и сенохранилище. Глава сельской администрации вместе с оперативными службами ведут подомовой обход территории.

Ранее губернатор сообщил, что жителям Белгородкой области, получившим средние и тяжелые ранения при обстрелах со стороны Украины, выплатят компенсации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: belregion.ru
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород
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