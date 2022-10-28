Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное
Село Красное в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что осколки снарядов повредили крышу на местной ферме, весовую и сенохранилище. Глава сельской администрации вместе с оперативными службами ведут подомовой обход территории.
Ранее губернатор сообщил, что жителям Белгородкой области, получившим средние и тяжелые ранения при обстрелах со стороны Украины, выплатят компенсации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Траты на восстановление городов ЛНР и ДНР оценили в 223 миллиарда рублей
- Стремоусов: эвакуация населения с правобережья Херсонской области завершена
- Кэти Перри назвала свой «кукольный глаз» постановкой
- Патрушев извинился за высказывания своего помощника о хасидах
- Депутат Госдумы пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное
- Медведев рассказал, как Украине решить вопрос с электричеством
- МИД КНР высоко оценил приверженность Путина принципу «одного Китая»
- МВД объявило в розыск задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса
- В МИД заявили о блокировке российских удобрений для бедных стран на европейских складах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru