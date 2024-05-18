ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа

Украинская сторона обстреляла поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Минобороны сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым

В результате инцидента никто не пострадал, отметил Гладков. По его словам, при обстреле были повреждены объекты на промышленном предприятии и линия электропередачи. Без света остались три населенных пункта.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 мая над Крымом уничтожили и перехватили 51 беспилотник ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгородская областьВСУ

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