Минобороны сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым
Гаубицы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии ликвидировали до отделения пехоты ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, разведывательные подразделения провели воздушную разведку и обнаружили группу украинской пехоты, которая пыталась закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах северо-западнее Вербового.
«Метким огнем, с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили пехоту ВСУ», — отметили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что после выстрела десантники скорректировали огонь для нанесения максимального огневого поражения ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал создать в США «Железный купол»
- В Бурятии загорелся мусорный полигон
- СМИ: США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники
- Трамп объяснил начало конфликта на Украине «глупыми людьми» у власти в США
- Минобороны сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым
- Умер актер из фильма «Тутси» Дэбни Коулмен
- СМИ: Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по Рафаху
- МВД: Акции протеста в Бишкеке прекратились, ситуация стабилизировалась
- Курдские силы безопасности задержали одного из главарей ИГ
- СМИ: Присяжные признали бросившего гранату сержанта виновным в гибели семи сослуживцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru