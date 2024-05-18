Минобороны сообщило об уничтожении отделения ВСУ под Вербовым

Гаубицы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии ликвидировали до отделения пехоты ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, разведывательные подразделения провели воздушную разведку и обнаружили группу украинской пехоты, которая пыталась закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах северо-западнее Вербового.

«Метким огнем, с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили пехоту ВСУ», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что после выстрела десантники скорректировали огонь для нанесения максимального огневого поражения ВСУ.

