Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над Крымом и 44 дрона над Кубанью
Более ста беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, в течение ночи военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в России дронами и безэкипажными катерами. Так, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона над Кубанью, шесть беспилотников над Белгородской областью и один БПЛА — над Курской.
«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — добавили в Минобороны.
Накануне российские средства ПВО сбили три украинских истребителя МиГ-29, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru