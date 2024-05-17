Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над Крымом и 44 дрона над Кубанью

По данным ведомства, в течение ночи военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в России дронами и безэкипажными катерами. Так, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона над Кубанью, шесть беспилотников над Белгородской областью и один БПЛА — над Курской.

«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — добавили в Минобороны.

Накануне российские средства ПВО сбили три украинских истребителя МиГ-29, напоминает Ura.ru.

