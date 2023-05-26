ВСУ обстреляли Мариуполь
Украинская сторона выпустила две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики (ДНР).
Предположительно, речь идет о прилете в районе «Азовстали». О пострадавших информации нет. На месте работают экстренные службы.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные постоянно продвигаются вперед на авдеевском и марьинском направлениях.
Ранее Пушилин заявил, что украинские силовики 20 мая нанесли удар по старому аэродрому в Мариуполе ракетами Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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