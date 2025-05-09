В школах Украины введут общевоенную подготовку вместо курса «Защита Украины»

С нового учебного года в украинских школах старшеклассники будут проходить курс начальной общевойсковой подготовки, который заменит прежний предмет «Защита Украины», сообщили в министерстве образования. В ведомстве представили обновленную программу, рассчитанную на учеников 10-11 классов.

По данным участника проектной группы по обновлению дисциплины Анны Коваленко, программа уже утверждена, модернизированы учебные материалы, а также выделено финансирование на переоборудование классов, строительство тиров, полигонов и повышение квалификации преподавателей. Занятия будут вести, в том числе, ветераны Вооруженных сил Украины.