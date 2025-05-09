В школах Украины введут общевоенную подготовку вместо курса «Защита Украины»
С нового учебного года в украинских школах старшеклассники будут проходить курс начальной общевойсковой подготовки, который заменит прежний предмет «Защита Украины», сообщили в министерстве образования. В ведомстве представили обновленную программу, рассчитанную на учеников 10-11 классов.
По данным участника проектной группы по обновлению дисциплины Анны Коваленко, программа уже утверждена, модернизированы учебные материалы, а также выделено финансирование на переоборудование классов, строительство тиров, полигонов и повышение квалификации преподавателей. Занятия будут вести, в том числе, ветераны Вооруженных сил Украины.
Курс для 10-х классов включает основы национальной безопасности, принципы военного управления и планирования, стрелковую подготовку, изучение современных вооружений и оказание домедицинской помощи. Одиннадцатиклассники дополнительно будут изучать военные технологии, методы противодействия пропаганде, OSINT-анализ и информационно-психологические операции.
Обязательное введение общевоенной подготовки для всех учащихся школ, профтехучилищ и колледжей, вне зависимости от пола, было утверждено Кабинетом министров Украины в декабре прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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