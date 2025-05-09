Киев высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта
Украина приняла решение о высылке двух венгерских дипломатов в ответ на аналогичные шаги со стороны Венгрии. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, указав, что представители венгерской дипмиссии должны покинуть страну в течение 48 часов.
По словам министра, нота с соответствующим уведомлением уже вручена послу Венгрии в Киеве. Решение стало зеркальной мерой после того, как Будапешт объявил о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в шпионаже.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские дипломаты использовали служебное прикрытие для разведывательной деятельности. При этом он отверг утверждения украинской стороны о разоблачении венгерской агентурной сети, назвав их пропагандой. Сийярто отметил, что Будапешт изучит ситуацию при получении официальной информации.
Поводом для дипломатического конфликта стали заявления Службы безопасности Украины, согласно которым на территории страны была впервые выявлена агентурная сеть, связанная с военной разведкой Венгрии. По данным СБУ, двое задержанных — бывшие украинские военные — собирали данные о ситуации в Закарпатской области, включая сведения о военной инфраструктуре и потерях на фронте. СБУ утверждает, что задержанные передавали информацию венгерской стороне, в том числе о действиях украинских войск и уязвимых участках обороны региона, передает «Радиоточка НСН».
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