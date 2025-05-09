Киев высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта

Украина приняла решение о высылке двух венгерских дипломатов в ответ на аналогичные шаги со стороны Венгрии. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, указав, что представители венгерской дипмиссии должны покинуть страну в течение 48 часов.

По словам министра, нота с соответствующим уведомлением уже вручена послу Венгрии в Киеве. Решение стало зеркальной мерой после того, как Будапешт объявил о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в шпионаже.