Переговоры Путина с президентом Бразилии проходили почти два часа

Переговоры между президентами России и Бразилии Владимиром Путиным и Луисом Инасиу Лулой да Силвой завершились в Москве, сообщает РИА Новости. Встреча длилась около двух часов и охватывала широкий круг двусторонних и международных тем.

По информации Кремля, глава российского государства заявил, что отношения между двумя странами продолжают укрепляться, в том числе благодаря устойчивому личному диалогу между лидерами. Путин подчеркнул, что предыдущие контакты с Лулой проходили в дружелюбной и конструктивной атмосфере, что способствовало продвижению совместных инициатив.

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Стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетике, обороне, космосе, науке, экономике и образовании. Бразильские СМИ ранее сообщали, что Лула намерен заключить с Москвой соглашения по производству сжиженного природного газа и освоению урановых месторождений. Также сообщалось о его намерении предложить России посредничество в урегулировании конфликта с Украиной.

Лула прибыл в Москву 7 мая по приглашению российского президента. Он принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. По завершении визита отправится в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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