Переговоры Путина с президентом Бразилии проходили почти два часа

Переговоры между президентами России и Бразилии Владимиром Путиным и Луисом Инасиу Лулой да Силвой завершились в Москве, сообщает РИА Новости. Встреча длилась около двух часов и охватывала широкий круг двусторонних и международных тем.

По информации Кремля, глава российского государства заявил, что отношения между двумя странами продолжают укрепляться, в том числе благодаря устойчивому личному диалогу между лидерами. Путин подчеркнул, что предыдущие контакты с Лулой проходили в дружелюбной и конструктивной атмосфере, что способствовало продвижению совместных инициатив.