Переговоры Путина с президентом Бразилии проходили почти два часа
Переговоры между президентами России и Бразилии Владимиром Путиным и Луисом Инасиу Лулой да Силвой завершились в Москве, сообщает РИА Новости. Встреча длилась около двух часов и охватывала широкий круг двусторонних и международных тем.
По информации Кремля, глава российского государства заявил, что отношения между двумя странами продолжают укрепляться, в том числе благодаря устойчивому личному диалогу между лидерами. Путин подчеркнул, что предыдущие контакты с Лулой проходили в дружелюбной и конструктивной атмосфере, что способствовало продвижению совместных инициатив.
Стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетике, обороне, космосе, науке, экономике и образовании. Бразильские СМИ ранее сообщали, что Лула намерен заключить с Москвой соглашения по производству сжиженного природного газа и освоению урановых месторождений. Также сообщалось о его намерении предложить России посредничество в урегулировании конфликта с Украиной.
Лула прибыл в Москву 7 мая по приглашению российского президента. Он принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. По завершении визита отправится в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В школах Украины введут общевоенную подготовку вместо курса «Защита Украины»
- Переговоры Путина с президентом Бразилии проходили почти два часа
- Фицо отверг критику ЕС за визит в Москву на 9 Мая
- Более миллиона человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Петербурге
- Российские режиссеры перечислили свои любимые фильмы о ВОВ
- Арбенина сыграет в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков
- НАФИ: Самым известным автором произведений о ВОВ стал Шолохов
- Режиссер Кустурица и актер Сигал посетили Парад Победы в Москве
- Путин обратил внимание на спортивную походку Роберта Фицо
- Журналист Павел Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru