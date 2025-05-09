Театр «Современник» покажет две постановки ко Дню Победы

Театр «Современник» представил 9 мая две постановки, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На Основной сцене будет показан спектакль «Небылица. История обыкновенной любви» в постановке Марины Брусникиной. Он основан на пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка» и рассказывает о судьбе Марии Небылицы — молодой балерины, прошедшей через ужасы войны, потерю ребёнка и личную трагедию. В театре подчеркнули, что история героини воплощает судьбу целого поколения, пережившего войну.

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Параллельно на Другой сцене пройдет литературно-драматическая композиция «Навигатор Победы: говорит Москва». Зрителям предложат визуальное путешествие от Красной площади к театру через улицы, сыгравшие ключевую роль в годы войны. В программе прозвучат стихи и проза Константина Симонова, Александра Твардовского, Эдуарда Асадова, Юрия Левитанского и других авторов, чье творчество связано с темой военного подвига.

В «Современнике» напомнили, что для театра День Победы — особенно значимая дата, поскольку его основатели выросли в семьях фронтовиков и тружеников тыла. Их жизненный опыт и память о войне легли в основу ценностей театра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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