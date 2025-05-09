Театр «Современник» покажет две постановки ко Дню Победы

Театр «Современник» представил 9 мая две постановки, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На Основной сцене будет показан спектакль «Небылица. История обыкновенной любви» в постановке Марины Брусникиной. Он основан на пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка» и рассказывает о судьбе Марии Небылицы — молодой балерины, прошедшей через ужасы войны, потерю ребёнка и личную трагедию. В театре подчеркнули, что история героини воплощает судьбу целого поколения, пережившего войну.