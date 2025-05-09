В Брянске прошли митинг и марш в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной
В Брянске 9 мая состоялись торжественный митинг и парад, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
Центральной площадкой мероприятий стала площадь Партизан, где прошел митинг под названием «Нам жить и помнить!». Курсанты военного учебного центра при Брянском государственном инженерно-технологическом университете вынесли на площадь государственный флаг России и копию Знамени Победы. Участники митинга возложили венок и цветы к Вечному огню в память о павших воинах и партизанах.
Губернатор региона Александр Богомаз в своем выступлении подчеркнул значимость вклада советского народа в победу, отметив единство фронта и тыла в борьбе с врагом. По его словам, подвиг поколения победителей остается непревзойденным примером мужества и силы духа.
После митинга состоялся торжественный марш. По данным региональных властей, в нем приняли участие представители кадетских школ, юнармейских отрядов, казачьего кадетского корпуса, курсанты, а также школьники. Участники прошли по площади в парадных расчетах, неся штандарты фронтов и воинских соединений, участвовавших в освобождении страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС и США завершают работу над предложением по перемирию на Украине
- Театр «Современник» покажет две постановки ко Дню Победы
- В Брянске прошли митинг и марш в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной
- СМИ: Демократы сочли новые интервью Байдена вредными для имиджа партии
- Макрон заявил о включении интересов партнеров в ядерную доктрину Франции
- В школах Украины введут общевоенную подготовку вместо курса «Защита Украины»
- Переговоры Путина с президентом Бразилии проходили почти два часа
- Фицо отверг критику ЕС за визит в Москву на 9 Мая
- Более миллиона человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Петербурге
- Российские режиссеры перечислили свои любимые фильмы о ВОВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru