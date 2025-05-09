В Брянске прошли митинг и марш в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной

В Брянске 9 мая состоялись торжественный митинг и парад, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Центральной площадкой мероприятий стала площадь Партизан, где прошел митинг под названием «Нам жить и помнить!». Курсанты военного учебного центра при Брянском государственном инженерно-технологическом университете вынесли на площадь государственный флаг России и копию Знамени Победы. Участники митинга возложили венок и цветы к Вечному огню в память о павших воинах и партизанах.

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Губернатор региона Александр Богомаз в своем выступлении подчеркнул значимость вклада советского народа в победу, отметив единство фронта и тыла в борьбе с врагом. По его словам, подвиг поколения победителей остается непревзойденным примером мужества и силы духа.

После митинга состоялся торжественный марш. По данным региональных властей, в нем приняли участие представители кадетских школ, юнармейских отрядов, казачьего кадетского корпуса, курсанты, а также школьники. Участники прошли по площади в парадных расчетах, неся штандарты фронтов и воинских соединений, участвовавших в освобождении страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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