Телеграм: Артемовск взяли, главкома ВСУ потеряли
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Артемовск и его Бахмут
В конце прошлой недели отряды ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль Артемовск (украинское название – Бахмут) и начали передачу города регулярным подразделениям Вооруженных сил России. Битва за Артемовск была одной из самых долгих за время военной спецоперации РФ на Украине.
«СВЕЖЕСТИ» проследили, как западные СМИ врали про ценность Артемовска по мере отступления украинцев:
«CNN о ценности Артемовска/Бахмута: "Значение города невозможно переоценить" – 20 октября 2022 года. "Хотя стратегическое значение Бахмута не следует преувеличивать" – 2 марта 2023 года. "[Город] Имеет некоторую ограниченную стратегическую ценность" – 26 марта 2023 года. "Символика [города] всегда перевешивала его стратегическое значение" – 20 мая 2023 года».
«Панцервафли/Panzerwaffle» отвечают тем, кто утверждал, что в Артемовске за Киев якобы воевали плохо обученные солдаты:
«Подвезли список украинских частей, которые прошли через Бахмут. Пока мы его с интересом изучаем, хочется передать огромный привет экспертам-любителям нарративчика про "ВСУ жертвуют в Бахмуте второстепенные части, пока в подземном Рейхе тылу готовятся три элитных армейских корпуса" (кстати, где они?)».
«СВАРЩИКИ» обращают внимание на то, что во время взятия Артемовска президент Украины Владимир Зеленский выступал на саммите «Большой семерки» в японской Хиросиме и пытался врать о том, что город все еще под контролем украинцев:
«Ситуация незаметно, но перевалила через равновесие. Теперь уже ситуация на земле не соответствует происходящему в информационном поле. Клоун в новой футболке продолжает действовать по методичке, по которой они должны были нанести контрудар под Бахмутом, и он на "белой свинье" въехать в Хиросиму со своим мирным планом (формулой, уравнением, аксиомой). В результате Бахмут пал, министр магии запольный или как его там убит (ну или по крайней мере тяжело ранен), контрнаступление захлебнулось. Насколько важным было взять Бахмут к 9 мая? Точнее, когда выгоднее было выключить мясорубку? Сдается нам, сейчас от этого эффект гораздо более сильный».
«338» призывает не тиражировать вражеские заявления:
«Редакторов, дающих рерайт заявлений Zеленского и Co относительно сдан/не сдан Бахмут, держится он или уже нет, хочется спросить – а вы уверены, что это то, что нужно знать российской аудитории? Аудитории, которая поддерживает Армию России делом, рублем, словом и иными средствами. Это как в анекдоте: я не пойму, ты за меня или за мишку? Бахмут взят, территория ДНР как субъекта федерации стала ближе к своим границам, определенных Конституцией. Все остальное, включая заявления-сомнения-размышления и прочее, особенно озвученное противником, интересовать никого не должно. Впрочем, если в редакции находят проблемой данные пируэты информационного сопровождения хода спецоперации ее почти 16 месяцев, не факт, что редакторы видят в этом проблему. Видимо, редакторы убеждены, что любой чих и иной звук из любого места противника заслуживают детального освещения».
«ХтоШо | Сергей Черкасский» комментирует сделанное Зеленским сравнение:
«Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой. Предыдущие 8 лет мы пытались говорить об этом украинской власти. Куча постов была написана с тем посылом, что в настоящей войне с Россией от городов вряд ли что-то останется. Кто-то пошел на мировую? Нет. Наоборот же, захотели воевать. Последствия лично Зеленский тоже прекрасно осознавал. Я смирился с тем, что от Украины ничего не останется, еще году в 2020, когда Зеленский продолжил разжигать войну. Поэтому было легко сделать выбор и уехать. Кто до сих пор не верит в то, что в других городах будет то же самое, что и в Бахмуте, – тем будет сложнее уехать чуть попозже».
Белгород и его диверсанты
В понедельник российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся в Грайворонский район Белгородской области. Были уничтожены более 70 украинских террористов, остальных отбросили на территорию Украины и вели по ним огонь до полного уничтожения. Также ВС РФ ликвидировали украинскую военную технику. От действий диверсионно-разведывательной группы погиб один мирный житель.
«Железный Феликс» пишет, что целью диверсии было отвлечение внимания от Артемовска:
«Цель диверсии очевидна – засевшая в Киеве хунта Зеленского пытается минимизировать политический эффект от потери Артемовска. Укронаци своими действиями вновь показывают свою личину террористов. Не способные показать ничего в боевых сражениях, подло нападают на мирных жителей. Новый Нюрнберг не за горами – свидомые ответят за все свои преступления».
«Мейстер» отмечает бесполезность диверсии для военной кампании:
«Имеет ли эта вылазка хоть какое-нибудь военное значение? Нет, исключительно "подсластить пилюлю" и показать хозяевам, что хоть украинская Моська и потеряла лапку в бахмутском капкане – она еще способна огрызаться. То, что при этом украинцы ведут себя как вульгарные террористы, уже давно никого не смущает ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. А значит, России и дальше придется рубить Моське конечности, пока процесс денацификации и демилитаризации не будет полностью завершен».
В Киеве заявили, что украинские военные непричастны к нападению, которое якобы осуществили россияне, недовольные политикой Москвы. Диверсанты использовали оружие, переданное Западом Киеву, но при этом ответственность за нападение взяли на себя группировки, признанные в РФ экстремистскими: легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».
Телеведущий Юрий Пронько отмечает, что ставка на предателей в России не работает:
«Почитал, посмотрел западные медиа. Пропаганда и словесная помойка. Оказывается, террористическая атака на Белгородскую область – это "освободительная борьба партизан с кремлевской армией" и т. д. Главная ошибка запада – ставка на тех, кто предаст. Однако таких в России всегда презирали, даже если несогласны с властью».
Журналист Евгений Норин рассматривает фото с места диверсии:
«Походу, у ВСУ была в великом походе на Грайворон тикток-группа, которая наснимала клевых видосиков в чистенькой униформе, и отдельно – реальный боевой отряд, которому в итоге намяли бока, с трупами и битой техникой. Отдельно любопытно, как после этого перформанса одни относятся к другим».
«Коты и кошка Крамника» предлагают решение:
«Происходившее в Белгородской области – это повод задуматься о возвращении вместо пограничной службы – пограничных войск с соответствующей штаткой и вообще – войскового прикрытия госграницы. С собственной разведкой, тяжелой техникой, связью и прочим всем. На период боевых действий подчинять командующему межвидовой группировкой на направлении. <…> Эти войска должны работать в том числе и мотоманевренными группами на вражеской территории, как это было в Афганистане. Ну уж коли такие дела».
Евразия и её Карабах
В четверг в Москве состоялось заседание Евразийского экономического совета, в ходе которого президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о решении территориального спора между двумя странами. Они сообщили о достижении договоренностей о взаимном признании границ.
«Мюсли вслух» отмечают успех России как посредника в миротворческом процессе:
«В начале 1920-х годов только появление частей 11-й армии РККА помогло установить межнациональный мир в Закавказье. Спустя десятилетия бывшие части некогда единой советской общности начали выяснять отношения в Нагорном Карабахе с помощью оружия. В то, что сегодня в Москве, вновь взявший на себя роль миротворца на этой древней земле, было объявлено о финальной точке в споре Еревана и Баку, – верится лишь отчасти. Однако очевидный прогресс в переговорах Армении и Азербайджана, достигнутый при посредничестве России, которая помогла враждующим сторонам выработать общую позицию, очевиден. Неслучайно президент Путин назвал очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Реальный процесс нормализации отношений двух стран запущен, и в этом принципиальное отличие от переговоров прошлых лет».
«Россия в глобальной политике» делает два вывода:
«Первый, очень тривиальный. Территориальные конфликты решаются силовым способом, а не переговорами. Пока они не решены силой, вопрос остается открытым. Можно с интересом рассуждать, упустила ли Армения свой шанс в начале прошлого десятилетия, когда Москва в бытность президентом Дмитрия Медведева прилагала большие усилия для достижения территориально-политического компромисса. Что-то подсказывает, что тот гипотетический компромисс (отказ армян от контроля над семью районами) окончательным бы не стал. Хотя задним числом рассуждать бессмысленно. Силовое решение может быть пересмотрено, но тоже только силовым путем. Это совершенная банальность, однако в предыдущие несколько десятилетий почему-то считалось, что теперь дела делаются как-то иначе. Второй вывод, более сложный, поскольку в некоторой степени противоречит первому. Исключительно силовой фактор имеет свои ограничения. Постсоветские границы, насколько искусственными они бы ни казались, существуют, просто взять и объявить их случайной условностью не получится».
Пашинян высказал недовольство в связи с тем, что Алиев использовал термин «Зангезурский коридор». Армянский лидер заявил, что это выражение «служит заглавием для выдвижения территориальных претензий против Армении».
«Неврозов» полагает, что Пашинян своим заявлением выиграл время:
«Вчерашний демарш Н. Пашиняна на трехсторонних переговорах не дал возможности согласовать разблокировку транспортных коридоров. Переговоры о технических деталях продолжатся через неделю на уровне вице-премьеров. Делаем вывод: Пашинян выиграл время себе на поездку в Кишинев 1 июня. Снова Запад его руками играет сотнями тысяч жизней вдали от своих границ».
Перед поездкой в Москву Пашинян сделал два громких заявления: о том, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, и о том, что Армения считает Россию и ОДКБ «вызовами» для безопасности Армении.
«Всевидящее око» комментирует реакцию армян на эти заявления:
«"Я не знаю, господин Пашинян, как долго Вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: Вы делаете нечто опасное", – обратился к Пашиняну по видеосвязи бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян. "Вы пытаетесь не защитить армянское государство, вашу власть, а пытаетесь превратить нас в рабов и людей, не имеющих ценности. У Вас это не получится. Мы чувствуем, что то, что происходит вокруг нас, исходя из неприемлемых человеческих ценностей, все это не может долго продолжаться". Видимо, хозяева Пашиняна решили, что пришло время окончательно сбросить маски. Выбрав момент, когда Россия глубоко вовлечена в украинский конфликт, они пытаются под сурдинку оторвать от нее еще одного союзника – Армению. Впрочем, многое зависит от того, как отреагируют на слова своего лидера те армяне, для которых защита Арцаха – вопрос не отвлеченно-политический, а глубоко личный».
Залужный и его поиски
В среду российские СМИ сообщили со ссылкой на источники в силовых структурах, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками под Херсоном. Источник российских силовиков на Украине утверждает, что Залужному сделали трепанацию черепа, жить он будет, но работать не сможет.
«АДЕКВАТ Z» считает, что ранение Залужного Киев использовал как предлог для очередной отсрочки широко анонсированного контрнаступления:
«Материал РИА о ранении Залужного в область межушного пространства хотя формально и не имеет официального характера, фактически является именно что официальным приглашением предъявить мурло к осмотру. Приглашением, с которого бандеровцы уже практически со стопроцентной вероятностью соскочат. Не зная медицинских деталей, не начинаю гадать, что конкретно там можно ожидать с прогнозом для хотя бы восстановления сознания (апаллический синдром, акинетический мутизм, locked-in синдром и еще десяток состояний подобного сорта одно другого вкуснее, так любимых сценаристами дешевых сериалов – выбор вариантов велик). На манжеты с достаточной долей уверенности, однако, в любом случае можно занести следующее: управление войсками на несколько дней было значимо нарушено, особенно учитывая, что с гарантией досталось и сопровождающим – и заодно появился отдельный прекрасный повод упросить хозяев разрешить не спешить наступать. Не менее веский, чем ливни, снова щедро поливающие фронт».
«Мадуро – не дура» полагает, что британцы активно ищут замену Залужному:
«Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который ранее нарисовал рисунок войны для СВУ, прибыл с визитом в Украину и встретился со своим "коллегой" Алексеем Резниковым в Киеве. Официально во время этой встречи обсуждался ряд важных вопросов в сфере безопасности. Другими словами, в б/УССР прибыл куратор. На фоне "пропажи" Залужного, тесно связанного с MI6, это смотрится как передача полномочий».
Политолог Юрий Баранчик следит за последовательностью событий:
«Удар украинских дронов по Кремлю был 3 мая, а по штабу ВСУ под Херсоном, в котором Залужный получил тяжелые ранения, 5 мая. Так что за Кремль отомстили».
«РосСкандал» забавляется, глядя на неуклюжие попытки украинской пропаганды сделать вид, что Залужный в порядке:
«Укрорейх коряво и безуспешно пытается реанимировать Залужного. Советница командования ВСУ Алена Шевцова выложила "свежее" фото с исчезнувшим главкомом укровермахта Залужным. Якобы живехонек! Только в Сети быстро разоблачили постанову. Оказалось, фото старое! "Гениальная" Алена его отзеркалила и думала, что никто не заметит… <…> Лицедейская власть в Киеве пытается убедить хохлов, что Залужный здоров».
Политолог Павел Данилин допускает, что Залужный исчез из информационного поля из-за несогласия с позицией Зеленского по Артемовску:
«Залужный не убит. Залужный пока чувствует себя нормально. А пропал из медиа он по одной простой причине – главнокомандующий Вооруженными силами Украины выступил категорически против продолжения удерживания "фортеции Бахмут". Залужный и изначально считал, что это – глупая затея. О чем, не скрывая, говорил, в том числе и публично. А уж когда из обороны Артемовска украинская пропаганда начала делать чуть ли не осаду Остенде, Залужный и вовсе закусил удила и начал требовать отказаться от самоубийственной для ВСУ тактики могилизации личного состава. Результат известен – 44 тысячи трупов, 150 тысяч безвозвратных потерь (раненые, которые никогда не вернутся в строй + убитые), деморализация ВСУ, срыв украинского наступления и убедительная победа русских штурмовиков».
Хиросима и её саммит
В воскресенье в японской Хиросиме завершился трехдневный саммит «Группы семи».
«Неудаща» пишет о кризисе формы и содержания G7:
«Во-первых, сам формат G7, некогда придуманный как сообщество экономически наиболее развитых стран, теперь выглядит просто тусовочкой, которая не замечает серьезных изменений в мире. Из G7 в первые семь экономик мира входят только трое – США, Япония и Германия. Зато в G7 не входит целый Китай, который давно обосновался на верхней строчке рейтинга стран по ВВП (ППС). Канада и Италия вообще вне первой 10-ки. Во-вторых, лидеры G7 собрались с рекордно низкими национальными рейтингами. Ни один из участников саммита не имел 50% поддержки населения. Только у премьер-министра Италии Джорджи Мелони было 49%, а у самого непопулярного Эммануэля Макрона – чуть меньше 25%. В-третьих, саммит проходил в японском городе Хиросима. Принимающий мероприятия премьер Фумио Кисида попытался придать некий трагический символизм, ну и все же вывести американского президента хотя бы на слова формального сожаления по поводу ядерной бомбардировки города, все же гость, должен был ради приличия сделать вид. Но Джо Байден, даже расписываясь в книге почетных посетителей музея, посвященного той трагедии, не нашел слов сожаления и сострадания. <…> Формат G20 становится более интересным и жизнеспособным. А G7 как некий аналог мирового правительства, наоборот – постепенно атрофируется, все больше превращаясь в ностальгический клуб для своих».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев называет саммит в Хиросиме апофеозом лицемерия:
«Они возлагают венки жертвам первого – и пока, слава Богу, единственного – применения атомного оружия, но при этом застенчиво не упоминают, кто именно его применил, не понеся за это никакого наказания. Более того – лидер этой самой страны – "автора" Хиросимы и Нагасаки – там же, и занят отнюдь не покаянием, а осуждением другой страны, которая как раз хочет, чтобы планета помнила это чудовищное преступление против мирного населения. Это как если бы немцы собрались в Освенциме, чтобы осудить Израиль. Но на этом абсурд не заканчивается. "Семерка" в очередной раз высказалась за оказание всяческой поддержки киевскому режиму "для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". На самом деле это взаимоисключающие понятия: либо поддержка воюющей стороны, либо справедливый и прочный мир».
«Темник» комментирует скандал с неявкой Зеленского на запланированную встречу с лидером Бразилии на полях саммита:
«Зеленский оскорбил Бразилию, проигнорировав встречу с ее президентом в Хиросиме. Причем самое смешное, что эта встреча была нужна ему самому. А Луле да Силве наоборот, совсем не нужна. Встретиться с комиком его упросил французский коллега Макрон. Комментарий да Силва на инцидент широко разошелся в медиа. "Зеленский взрослый человек, понимает, что делает", – констатировал южноамериканец. В данном случае это был комплимент. Причем незаслуженный. Шаблон поведения Зеленского заимствован не у взрослого (ответственного) человека, а у взбалмошной звезды шоу-бизнеса. По этой схеме импресарио (в данном случае – Макрон) договаривается о встречах и интервью, а звезда оставляет за собой право взбрыкнуть в любой момент. Само собой, такой формат неприемлем для дипломатии и международных отношений на высшем уровне. Но Зеленский несубъектен, а потому у него отсутствует задача заботы о собственной репутации. Таким образом, его поступок по отношению к да Силве просто еще раз иллюстрирует отсутствие реального суверенитета украинского государства».
«Русский Демиург» пишет, что Зеленский на G7 разозлил французов:
«Французские политики возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский летал на саммит G7 на лайнере правительства Франции. Так, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал, что Франция выполняет роль такси для Зеленского, причем за счет средств налогоплательщиков. По мнению главы движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна, само появление украинского президента на саммите в Японии – это геополитическое безумие. Политик уверен, что французский лидер Эммануэль Макрон пытается втянуть страну в войну с Россией. Франсуа Асселино, который возглавляет "Народный республиканский союз", уверен, что Макрон превысил полномочия, когда дал самолет Зеленскому, и продемонстрировал, что правительство Франции не экономит деньги, пишут СМИ».
«Доктор Z прописал» следит за новостями спорта:
«Глава МОК Томас Бах горячо приветствовал рекомендации стран Группы семи (G7) относительно участия российских спортсменов в соревнованиях. Что-то изменилось? Абсолютно ничего. В заявлении лидеров стран G7 сказано, что они поддерживают автономию спорта. И нацелены на то, чтобы не допустить участие российских и белорусских спортсменов в качестве представителей своих государств. <…> Автономия спорта, говорите? Похоже, "автономия" теперь означает совсем не то, что под этим понималось ранее».
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