Телеграм: Артемовск взяли, главкома ВСУ потеряли

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В конце прошлой недели отряды ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль Артемовск (украинское название – Бахмут) и начали передачу города регулярным подразделениям Вооруженных сил России. Битва за Артемовск была одной из самых долгих за время военной спецоперации РФ на Украине.

«СВЕЖЕСТИ» проследили, как западные СМИ врали про ценность Артемовска по мере отступления украинцев:

«CNN о ценности Артемовска/Бахмута: "Значение города невозможно переоценить" – 20 октября 2022 года. "Хотя стратегическое значение Бахмута не следует преувеличивать" – 2 марта 2023 года. "[Город] Имеет некоторую ограниченную стратегическую ценность" – 26 марта 2023 года. "Символика [города] всегда перевешивала его стратегическое значение" – 20 мая 2023 года».

«Панцервафли/Panzerwaffle» отвечают тем, кто утверждал, что в Артемовске за Киев якобы воевали плохо обученные солдаты:

«Подвезли список украинских частей, которые прошли через Бахмут. Пока мы его с интересом изучаем, хочется передать огромный привет экспертам-любителям нарративчика про "ВСУ жертвуют в Бахмуте второстепенные части, пока в подземном Рейхе тылу готовятся три элитных армейских корпуса" (кстати, где они?)».

«СВАРЩИКИ» обращают внимание на то, что во время взятия Артемовска президент Украины Владимир Зеленский выступал на саммите «Большой семерки» в японской Хиросиме и пытался врать о том, что город все еще под контролем украинцев:

«Ситуация незаметно, но перевалила через равновесие. Теперь уже ситуация на земле не соответствует происходящему в информационном поле. Клоун в новой футболке продолжает действовать по методичке, по которой они должны были нанести контрудар под Бахмутом, и он на "белой свинье" въехать в Хиросиму со своим мирным планом (формулой, уравнением, аксиомой). В результате Бахмут пал, министр магии запольный или как его там убит (ну или по крайней мере тяжело ранен), контрнаступление захлебнулось. Насколько важным было взять Бахмут к 9 мая? Точнее, когда выгоднее было выключить мясорубку? Сдается нам, сейчас от этого эффект гораздо более сильный».

«338» призывает не тиражировать вражеские заявления:

«Редакторов, дающих рерайт заявлений Zеленского и Co относительно сдан/не сдан Бахмут, держится он или уже нет, хочется спросить – а вы уверены, что это то, что нужно знать российской аудитории? Аудитории, которая поддерживает Армию России делом, рублем, словом и иными средствами. Это как в анекдоте: я не пойму, ты за меня или за мишку? Бахмут взят, территория ДНР как субъекта федерации стала ближе к своим границам, определенных Конституцией. Все остальное, включая заявления-сомнения-размышления и прочее, особенно озвученное противником, интересовать никого не должно. Впрочем, если в редакции находят проблемой данные пируэты информационного сопровождения хода спецоперации ее почти 16 месяцев, не факт, что редакторы видят в этом проблему. Видимо, редакторы убеждены, что любой чих и иной звук из любого места противника заслуживают детального освещения».

«ХтоШо | Сергей Черкасский» комментирует сделанное Зеленским сравнение:

«Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой. Предыдущие 8 лет мы пытались говорить об этом украинской власти. Куча постов была написана с тем посылом, что в настоящей войне с Россией от городов вряд ли что-то останется. Кто-то пошел на мировую? Нет. Наоборот же, захотели воевать. Последствия лично Зеленский тоже прекрасно осознавал. Я смирился с тем, что от Украины ничего не останется, еще году в 2020, когда Зеленский продолжил разжигать войну. Поэтому было легко сделать выбор и уехать. Кто до сих пор не верит в то, что в других городах будет то же самое, что и в Бахмуте, – тем будет сложнее уехать чуть попозже».

