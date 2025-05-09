СМИ: ЕС и США завершают работу над предложением по перемирию на Украине

США и страны Европейского союза находятся на финальной стадии подготовки предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, инициатива предусматривает совместное введение новых санкций против России в случае отказа от перемирия.