СМИ: ЕС и США завершают работу над предложением по перемирию на Украине

США и страны Европейского союза находятся на финальной стадии подготовки предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, инициатива предусматривает совместное введение новых санкций против России в случае отказа от перемирия.

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Окончательное согласование документа пока не достигнуто — работа над ним продолжится в выходные в ходе встречи стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Мероприятие состоится на территории Украины.

Как уточняет агентство, предложение может быть обнародовано в ближайшие дни. Для участия во встрече в Киев направляется министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает «Радиоточка НСН».

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