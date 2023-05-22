Пушилин рассказал о продвижении сил РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Российские военные постоянно продвигаются вперед на авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По словам политика, ситуация в районах Марьинки и Авдеевки «стабильно напряженная», однако инициативу на этом участке сохраняет армия России.
«Что касается Марьинки, мы фиксируем переброску резервов противника. Но все равно не такое быстрое, но продвижение вперед мы фиксируем как на марьинском направлении, так и на авдеевском направлении», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Врио главы ДНР отметил, что накануне под Авдеевкой была зафиксирована переброска «достаточно внушительных резервов» ВСУ.
Ранее Пушилин заявил, что украинские силовики 20 мая нанесли удар по старому аэродрому в Мариуполе ракетами Storm Shadow, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru