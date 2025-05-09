В Таллине возбудили шесть дел за символику на 9 Мая у Бронзового солдата

Полиция Таллина завела шесть административных дел по фактам использования запрещенной символики в День Победы 9 мая. Об этом сообщила эстонская газета Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.

Нарушения были зафиксированы у памятника Воину-Освободителю, известного также как Бронзовый солдат, куда, несмотря на запрет властей, по традиции пришли жители города с цветами. Эстония официально не отмечает 9 мая, однако для многих местных жителей, особенно русскоязычных, этот день остается памятной датой.