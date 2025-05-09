В Таллине возбудили шесть дел за символику на 9 Мая у Бронзового солдата
Полиция Таллина завела шесть административных дел по фактам использования запрещенной символики в День Победы 9 мая. Об этом сообщила эстонская газета Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.
Нарушения были зафиксированы у памятника Воину-Освободителю, известного также как Бронзовый солдат, куда, несмотря на запрет властей, по традиции пришли жители города с цветами. Эстония официально не отмечает 9 мая, однако для многих местных жителей, особенно русскоязычных, этот день остается памятной датой.
По данным издания, несмотря на действующий запрет на использование символики, связанной с Россией и советским прошлым, некоторые горожане прибегают к обходным методам.
Один из журналистов Postimees стал свидетелем эпизода, когда женщина достала из сумки советский танковый шлем, надела его на ребенка, сделала снимок и тут же спрятала атрибут обратно, передает «Радиоточка НСН».
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