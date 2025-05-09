СМИ: Демократы сочли новые интервью Байдена вредными для имиджа партии
Внутри Демократической партии США усилилась критика в адрес бывшего президента Джо Байдена после его последнего телеинтервью. По данным издания The Hill, ряд партийных стратегов считают, что каждое новое публичное выступление Байдена наносит ущерб имиджу демократов и осложняет их работу с избирателями.
Поводом для недовольства стало интервью, которое экс-президент дал телеканалу ABC. В нем он признал свою политическую ответственность за возвращение Дональда Трампа в Белый дом, несмотря на резкую критику в адрес внешней политики республиканца. Байден также заявил, что поражение Камалы Харрис на выборах 2024 года было отчасти вызвано проявлениями сексизма и расизма в американском обществе.
Бывший стратег Демократической партии Энтони Коли, работавший в администрации Байдена, отметил, что каждый выход бывшего президента в эфир возвращает партию к старым противоречиям и негативно влияет на восприятие демократов. По его словам, сейчас партии необходимы «надежные парламентеры», способные привлечь центристов и вдохновить партийное ядро, и Байден не соответствует этим ожиданиям.
Некоторые представители партии призвали ограничить участие Байдена в полномасштабных интервью и сосредоточиться на менее рискованных формах коммуникации с избирателями. Один из опрошенных The Hill политтехнологов заявил, что демократическим кандидатам на выборах 2028 года, вероятно, придется дистанцироваться от заявлений Байдена, сделанных в последние месяцы его политической активности, передает «Радиоточка НСН».
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