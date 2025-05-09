СМИ: Демократы сочли новые интервью Байдена вредными для имиджа партии

Внутри Демократической партии США усилилась критика в адрес бывшего президента Джо Байдена после его последнего телеинтервью. По данным издания The Hill, ряд партийных стратегов считают, что каждое новое публичное выступление Байдена наносит ущерб имиджу демократов и осложняет их работу с избирателями.

Поводом для недовольства стало интервью, которое экс-президент дал телеканалу ABC. В нем он признал свою политическую ответственность за возвращение Дональда Трампа в Белый дом, несмотря на резкую критику в адрес внешней политики республиканца. Байден также заявил, что поражение Камалы Харрис на выборах 2024 года было отчасти вызвано проявлениями сексизма и расизма в американском обществе.