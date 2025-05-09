Макрон заявил о включении интересов партнеров в ядерную доктрину Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что жизненно важные интересы ключевых партнеров учитываются в рамках французской ядерной доктрины. Об этом он заявил на пресс-конференции после подписания договора о дружбе и углубленном партнерстве с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Французский лидер напомнил, что политика ядерного сдерживания остается неизменной с 1960-х годов и строится на принципе стратегической двусмысленности, что, по его словам, повышает ее эффективность.
Макрон подчеркнул, что европейский компонент ядерного сдерживания был признан еще при генерале Шарле де Голле и подтверждался всеми последующими президентами Франции, включая его самого.
Дональд Туск в свою очередь отметил, что новое соглашение между Варшавой и Парижем создает основу для обсуждения вопросов так называемого «ядерного зонтика» и расширения оборонного взаимодействия между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».
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