Путин заявил о любви россиян к президенту Никарагуа

Президент России Владимир Путин выразил теплое отношение к президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, заявив, что в России его «очень любят и всегда рады видеть». Такое заявление российский лидер сделал в ходе краткой беседы со спецпредставителем никарагуанского президента Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.

Встреча состоялась в Кремле после приема в честь 80-летия Победы, на который были приглашены иностранные гости, участвовавшие в торжественных мероприятиях в Москве.