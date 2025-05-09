Путин заявил о любви россиян к президенту Никарагуа
Президент России Владимир Путин выразил теплое отношение к президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, заявив, что в России его «очень любят и всегда рады видеть». Такое заявление российский лидер сделал в ходе краткой беседы со спецпредставителем никарагуанского президента Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.
Встреча состоялась в Кремле после приема в честь 80-летия Победы, на который были приглашены иностранные гости, участвовавшие в торжественных мероприятиях в Москве.
Лауреано Ортега, сын президента Никарагуа, присутствовал на военном параде на Красной площади, а также представлял свою страну на дипломатическом уровне.
В завершение разговора представитель Никарагуа сообщил о намерении вновь посетить Россию в конце мая. Путин поддержал это заявление, отметив, что Москве будет приятно принять его повторно, передает «Радиоточка НСН».
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