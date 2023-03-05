ВСУ нанесли удар по Волновахе во время митинга памяти комбата Вохи
Вооруженные силы Украины (ВСУ)совершили обстрел города Волновахи в ДНР, во время митинга погибшего памяти командира батальона «Спарта», Героя ДНР и России Владимира Жоги (позывной Воха). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу администрации Волновахского района Константин Зинченко.
По его данным, после двух ударов из РСЗО HIMARS разрушен бывший дом быта, который находится рядом с домом культуры, где состоялось собрание в память Жоги.
По словам Зинченко, в зале ДК было много детей.
«Буквально в 40 м был прилет. Нас всех быстро эвакуировали, разошлись», — отметил глава администрации Волновахского района.
Ранее «Южная» группировка Вооруженных сил России при наступлении на Донецком направлении вывела из строя две установки РСЗО HIMARS производства США под Краматорском.
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