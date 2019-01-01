«Всегда всё валят на лётчиков». Эксперты о главной версии крушения SSJ 100

«Погода нормальная. Это минус диспетчерам: они обязаны отводить самолёт от грозовой деятельности, дать команду «правее», «левее», «ниже», «выше». У диспетчеров есть полная информация на радаре, как и у лётчиков в кабине есть локатор. Техника выдержала, что с ней будет? Был удар молнии, а самолёт летел, двигатели работали. Что лётчику надо? Скорость есть, высота есть – лети. Основное здесь: несогласованность действий лётчиков и диспетчеров плюс грубая посадка, которая, конечно, недопустима при таком количестве топлива», – считает эксперт.

На посадку с полными баками топлива обратили внимание и источники «Ъ». Третьей ошибкой пилотов эксперты назвали слабую подготовку, не сумев сначала правильно зайти на посадку в ручном режиме, а затем допустив «жесткое» приземление с «отскоком». Как ранее сообщил НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, летчики должны были действовать в такой ситуации иначе.

«После первого же отскока видно, что он отлетел метров на 20. Они должны были уйти на второй круг, не должны были дожимать самолёт к полосе, потому что от первого отскока уже потеряна скорость, уже другое сопротивление, самолёт становится ещё хуже управляемый. Если ты его прижимаешь к земле, штурвал от себя, то потом самолёт у полосы не удержишь, что и случилось. Последний удар был очень сильный, стойки пробили топливные баки, возникла течь, всё остальное мы видели. Вина лётчиков будет оценена, но мне бы не хотелось на них всё валить: у нас всегда всё валят на лётчиков», — сказал авиаэксперт.